Bulles de tendresse

Une compilation de 135 mini bandes dessinées créatives et adorables qui ne manqueront certainement pas de vous faire sourire ! Des illustrations colorées et inspirées de situations de la vie quotidienne mettant en scène de manière humoristique des animaux, de la nourriture, des planètes ou encore des objets. Un concentré vitaminé, tel un câlin visuel, qui peut parfois chatouiller ! Par l'illustrateur Andrés J. Colmenares, plus connu sous le nom de Wawawiwa, qui a déjà séduit plus de 2M de fans à travers son compte instagram @wawawiwacomics.