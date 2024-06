Non c'est non

Oui. Non. Le dictionnaire est clair sur la définition des deux termes. Oui : adverbe exprimant une réponse positive à une interrogation. Non : adverbe exprimant la négation, le contraire, le REFUS. C'est ce que j'ai tenté de faire comprendre à Zackary, ce soir-là. Que je ne voulais pas. Je le lui ai même crié ! NON ! Mais pour lui, mon objection ne voulait rien dire. Et maintenant, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. L'agression sexuelle est l'acte criminel le moins signalé à la police. Pourquoi ? Parce que la honte et la peur accablent la personne survivante. Cette dernière doit faire face aux préjugés véhiculés par la culture du viol et, dans notre société dite évoluée, le fardeau de la preuve lui appartient. Il est primordial de faire changer la honte de camp. Plutôt que d'enseigner quoi faire pour ne pas subir un viol, apprenons à nos jeunes à ne pas violer. Nouvelle édition mise à jour de ce roman de la collection Tabou, inédit en Europe.