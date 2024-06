Le Référentiel de Naissance - Langage - Symbolique - Dynamique du Tarot

Le Tarot ne sert pas à lire l'avenir mais à le construire. Voilà comment Georges Colleuil définit la fonction du Tarot, ce jeu de carte d'origine alchimique dont les premières traces remontent au XIVe siècle. Depuis les années quatre-vingt, l'auteur développe une recherche originale sur le contenu symbolique du Tarot. Le Tarot n'est pas ésotérique, il est humaniste. En 1983, il crée le Référentiel de Naissance, méthode de connaissance de soi et de développement personnel ayant pour support le Tarot de Marseille et publie son premier article sur le sujet. Cette démarche permet de rendre vivants les archétypes du Tarot dans l'expérience de chacun. Le Référentiel se présente sous la forme d'un thème composé de treize Arcanes majeurs et d'un Arcane mineur, calculé à partir de la date de naissance. Avec les années, le Référentiel a pris un grand essor, déployant ses fonctions thérapeutiques, énergétiques et sociales. Il est devenu, vers les années quatre-vingt dix, un formidable outil de résolution de conflits personnels et relationnels. Etudié et utilisé dans de nombreux pays, il a aujourd'hui sa place dans l'outillage de la psychothérapie, du coaching et des ressources humaines.