Les chats. Histoires - Moeurs - Observations - Anecdotes

La quintessence de l'art félin : l'hymne aux chats de Champfleury ! En 1868, un ouvrage définitif sur le compagnon félin est né de la plume de Jules Husson, dit Champfleury. Critique d'art et figure emblématique du mouvement réaliste, le traité de Champfleury sur les chats est devenu depuis un incontournable de la littérature " féline ". Ce récit complet se penche sur la place vénérée des chats dans les civilisations anciennes, des Egyptiens à l'Orient, en passant par les Grecs et les Romains, et explore leur représentation à travers les arts, les traditions populaires et la littérature. Ce livre ne se contente pas d'être un simple récit historique, il dépeint avec révérence le chat sous toutes ses facettes, examinant ses relations multiformes avec les humains à travers les âges, telles qu'elles se reflètent dans la poésie, l'héraldique, et même leurs apparitions contradictoires dans les cours de justice. L'ouvrage de Champfleury, qui comprend des notices biographiques d'amateurs de chats célèbres, dont Mahomet, Richelieu et Chateaubriand, est d'une profondeur inégalée. Avec une tendre nuance, il évoque la double nature du chat, qui suscite à la fois l'affection et la controverse, notamment chez les philosophes. Des ennemis félins du Moyen Age à leurs champions modernes, de leur portrait par les artistes à leur domesticité débattue, et de leur langage mystérieux à leurs escapades rurales, ce livre est un hommage affectueux et une enquête rigoureuse sur l'essence des chats.