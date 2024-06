L'Oracle de la Musique - Coffret

Offrez-vous une parenthèse musicale... Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composé de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliés aux différentes notes, L'Oracle de la Musique, créé par Thierry Surgeon, parolier, et illustré par hYrtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle, accessible à tous. Ce coffret contient un oracle de 50 cartes, ainsi qu'un livret explicatif de 160 pages en couleurs.