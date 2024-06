A travers le dialogue, empreint d'une délicate poésie, entre Noé et son énigmatique interlocutrice, le jeune homme racontant son histoire à cette confidente qui finira elle aussi par se dévoiler, se mêlent entre autres beauté, espoir, passion, onirisme, doute, amertume, ténèbres, voyages, amour pour l'écriture, et amour tout court. Je rêve de longs fleuves et de grands voyages est une histoire pleine d'humanité. Invitation à guérir, à trouver son horizon, à l'acceptation de soi, et au fait de rendre les coups en puisant dans sa force intérieure face aux difficultés et blessures qui peuvent nous frapper. Ce récit thérapeutique écrit par Louis Reigniez vise à aider chacun d'entre nous à trouver la force de se tourner vers la lumière.