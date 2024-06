L'appréhension juridique de la nature ordinaire. 23

Cette thèse aborde un des angles morts du droit de l'environnement : la nature ordinaire. Son autrice apporte ainsi un autre regard sur la relation entre les humains et les non-humains et propose une vision renouvelée des leviers juridiques susceptibles d'embrasser tout ce pan de la nature que la société anthropocentrique et les fondements juridiques associés ont mis de côté. Points forts - Premier prix de thèse de la SFDE - Directeur de thèse : Jessica Makowiak