L'inébranlable puissance de votre cerveau - Imaginez, transformez, créez !

Le cerveau humain, siège de la pensée, de la création, des émotions et de la conscience, est un outil fascinant d'une grande puissance pour peu que nous en maîtrisions les rouages. Nous sommes nombreux à nous épuiser, souvent en vain, dans la poursuite d'une vie que nous souhaitons ardemment, mais où la volonté se heurte pourtant à des blessures et des blocages qui nuisent à notre progression et réduisent notre pouvoir d'action. Nous oublions de nous tourner intuitivement vers cet outil que nous pouvons mettre consciemment à notre service, jusqu'à en faire un chef d'orchestre d'une grande virtuosité. Il y a autant de neurones dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Aussi n'est-il pas étonnant que nous nous perdions parfois dans les méandres d'une structure complexe et que nous ne sachions pas comment procéder pour nous doter d'une vie pleinement satisfaisante à tous points de vue. Mélissa Pomerleau nous propose une reprogrammation en profondeur de notre cerveau, plus particulièrement de son système limbique, en vue de changer ce que nous avons appris qui fausse la perception que nous avons de nous-mêmes. S'ensuit alors une métamorphose qui nous fait passer d'une existence menée au gré des vents à une vie où nous devenons maîtres de notre destinée.