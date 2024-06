Survivre ou s'adapter. L'histoire inspirante de Jimmy Pelletier

Jimmy Pelletier était un jeune homme vigoureux au destin prometteur. Passionné par les sports, il pratiquait le baseball et le hockey à un haut niveau de compétition. Un soir d'août 1996, après une soirée entre amis, il s'endort au volant et subit un grave accident d'automobile qui le laisse paraplégique. A 19 ans, il est devant un choix déterminant : soit être une victime aigrie et tenter de survivre, soit s'adapter à sa nouvelle condition physique et s'épanouir. Il choisit la deuxième option et entreprend une vie que peu d'êtres parviennent à réaliser. Après une intense réadaptation, il se lance dans la pratique du sport adapté. En 2016, il participe aux Jeux paralympiques de Turin, en Italie. Puis se succèdent plusieurs participations à des coupes du monde, à des championnats et à des compétitions en athlétisme, en paracyclisme et en ski paranordique. Après sa carrière d'athlète, en 2014, il se consacre à des projets personnels, dont l'adoption de sa fille. Désireux de redonner à sa communauté, il fonde, en 2015, la Randonnée Jimmy Pelletier, un évènement bénéfice annuel qui rassemble une soixantaine de cyclistes. Déterminé, Jimmy réussit à gravir le mont Kilimandjaro en Tanzanie, en 2018, devenant ainsi la 2e personne paraplégique à réussir l'exploit. Toujours avide de nouveaux défis, Jimmy décide de traverser le Canada à vélo à main au printemps 2019, parcourant 7500 kilomètres en 65 jours durant lesquels il offre des conférences dans des écoles francophones. A ce jour, ses nombreuses activités de levée de fonds ont permis d'amasser et de redistribuer plus de 1,7 million de dollars pour favoriser l'inclusion des personnes ayant des limitations. Dans ce livre percutant, son épouse, Manon Bélanger, dresse le portrait d'un homme attachant, déterminé et courageux. Elle raconte sans détour des moments importants de son parcours, dont son accident, sa réadaptation, son entrainement et ses exploits. Elle nous partage aussi des séquences plus intimes de sa vie, nous permettant de saisir toute la dimension de l'homme qu'est Jimmy Pelletier. Un puissant message de dépassement de soi, de respect de la différence, de force intérieure et d'entraide ressort du récit et marque pour toujours ceux qui croisent la route de cet homme remarquable. Un livre d'espoir et d'inspiration qui guidera chacun des lecteurs sur son cheminement !