Vacciné - Non vacciné - Qui est en meilleure santé ? Que dit la science ?

Les études que le CDC refuse de réaliser. Ce livre s'appuie sur plus d'une centaine d'études publiées dans des revues à comité de lecture et comparant des populations vaccinées et non vaccinées. Chaque étude est analysée, et les différences de santé entre les nourrissons, les enfants et les adultes qui ont été vaccinés et ceux qui ne l'ont pas été sont présentées et replacées dans leur contexte. Les lecteurs trouveront des informations sur le calendrier de vaccination des nourrissons et des enfants, le thimérosal dans les vaccins, les vaccins à virus vivants, le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), la vaccination et la maladie de la guerre du Golfe, les vaccins contre l'influenza (grippe), les vaccins DTC, la vaccination contre l'hépatite B, le vaccin COVID-19 et les vaccins pendant la grossesse.