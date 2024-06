A coeur ouvert - Ils savaient tout ! Victimes des injections Covid-19 - Combats et révélations

"J'ai fait partie de ceux qui, un jour respectés par leurs pairs, ont été rejetés le lendemain au rang de parias (plus exactement de 'zozos', pour reprendre les termes d'un collègue qui se reconnaîtra), quand le doute a commencé à m'envahir en mars 2020 sur la pandémie, les mesures sanitaires puis ces 'vaccins'. Le doute ne fait-il pourtant pas partie de toute démarche scientifique ? " Emmanuelle Darles compte parmi ces milliers de scientifiques qui, à travers le monde, ont alerté sur les dangers des injections contre le covid-19. Maître de conférences spécialisée en modélisation et simulation informatique, elle a passé au peigne fin les données disponibles sur les événements indésirables signalés, en France mais aussi aux Etats-Unis. Avec son collègue Vincent Pavan, maître de conférences en mathématiques, ils sont arrivés à la conclusion que ces injections avaient de très (trop) nombreux et inhabituels effets secondaires graves, quand ils ne causaient pas la mort des personnes vaccinées - des jeunes, en particulier.