L'Oracle des essences subtiles - 50 cartes et un livre pour bénéficier du pouvoir énergétique des huiles essentielles - Coffret

Si la lavande, le tea tree ou l'eucalyptus n'ont plus de secrets pour vous d'un point de vue thérapeutique, savez-vous que ces huiles essentielles peuvent également agir sur votre inconscient et ainsi vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière une douleur physique, vous aider à avoir confiance en vous, vous apaiser ou gérer votre stress ? C'est ce que Cécile Vernier, naturopathe holistique et conseillère en huiles essentielles, vous propose de découvrir dans ce coffret qui présente les symboliques et pouvoirs énergétiques de 50 essences soigneusement sélectionnées. Découvrez l'huile essentielle qui correspond à votre état émotionnel ou physique puis respirez-en quelques gouttes déposées sur un mouchoir ou connectez-vous aux illustrations des cartes pour bénéficier de leur pouvoir à un niveau subtil.