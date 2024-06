Le Tarot à la lumière de la Qabbale et autres jeux

Si le Tarot est souvent utilisé comme un support de divination, Josselyne Chourry décèle en lui une dimension plus profonde, à savoir la dimension spirituelle. S'appuyant sur sa connaissance approfondie de la Qabbale, elle se livre à un rapprochement entre les 22 arcanes majeurs et les 22 lettres hébraïques, montrant qu'elles sont le reflet d'un Plan divin dans lequel le destin de l'homme s'inscrit. Certes, le Tarot et la Qabbale sont deux voies indépendantes, et pourtant elles se rejoignent, car elles proposent une démarche de connaissance de soi et constituent un support d'éveil de la conscience. C'est précisément cette démarche, ce voyage allégorique, que Josselyne Chourry nous présente en analysant le Tarot à la lumière de la Qabbale. Il devient alors un outil qui peut nous aider à nous adapter aux événements, afin d'orienter notre vie en pleine conscience.