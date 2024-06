Voyage dans les ombres de l'Hexagone - La France hantée - Guide à l'usage des chasseurs de fantômes

Les histoires de fantômes ne sont pas réservées aux veillées d'antan. Elles sont inscrites dans la pierre et le vent, dans le murmure des arbres séculaires et les couloirs sombres de châteaux ancestraux. Le patrimoine français, avec sa majesté et ses mystères, est le décor naturel d'une saga surnaturelle qui traverse le temps et les époques. Des abbayes normandes, échos des prières et des meurtres révolutionnaires, aux châteaux hantés de la Lorraine, où chaque pierre semble imprégnée de récits fantastiques, cet ouvrage vous ouvre les portes d'une France méconnue, où les légendes prennent vie. Pour les passionnés d'histoire, les amateurs de mystères, et ceux qui cherchent à frémir au son des légendes, ce livre n'est pas un simple récit. C'est une invitation à reconnaître et à célébrer les spectres de notre patrimoine. Sylvie Havart, avec rigueur et une plume captivante, vous entraîne dans un voyage où le frisson est garanti. Des plaines de l'Est aux profondeurs de l'Ardèche, des tours de la Loire aux cryptes oubliées, découvrez une France que vous n'auriez jamais imaginée, où chaque histoire est un fil d'Ariane vers un passé hanté et pourtant bien vivant.