Végélicieux - 100 recettes gourmandes pour une alimentation santé

Notre bien-être est étroitement lié à notre assiette, soulignant combien la qualité de ce que nous mangeons est cruciale. Puisque notre corps se renouvelle intégralement tous les 7 à 14 ans, choisir les bons aliments devient essentiel pour une santé optimale. Des études montrent sans équivoque que notre alimentation moderne, souvent chargée de pesticides et d'herbicides, menace notre santé en agissant comme des perturbateurs endocriniens. Avec plus de 95% des aliments testés contenant des toxines, il est urgent de s'orienter vers des choix plus sains. L'alimentation biologique s'impose alors comme un choix judicieux, offrant des bienfaits validés par la recherche. Une étude de 2017 publiée dans le journal " Environmental Health ", révèle qu'une alimentation bio stimule le développement cognitif chez les enfants, améliore le QI et diminue le risque de maladies graves. Mais s'alimenter bio n'est qu'un début. Michèle Schmitt nous guide au-delà, avec un livre riche en principes nutritionnels clés et en recettes à la fois saines et alléchantes. Elle adopte une approche globale de la nutrition, proposant des méthodes culinaires qui nourrissent véritablement notre santé.