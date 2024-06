L'entreprise et la lutte contre le changement climatique. 24 Étude juridique

L'objet de la présente thèse est d'étudier les rapports entre le droit et le climat à travers le prisme de l'entreprise. Elle apporte un éclairage substantiel sur le cadre normatif applicable à l'entreprise en matière de climat, soulignant ses potentialités et ses limites, avant d'engager une réflexion sur la consécration d'une responsabilité spécifique en matière de climat, dont elle recherche les possibles fondements théoriques et les conditions d'une mise en oeuvre pratique. Points forts - Prix de thèse en droit privé de l'école doctorale DESPEG - Directeur de thèse : Pascale Steichen