Le troisième Maillet - Repères pour la formation des Apprentis

Au sein de l'abondance de textes - très souvent de grande qualité - écrits pour le Second Surveillant, cet ouvrage tente de s'en différencier tant par le fond que par la forme. Par le fond, en proposant tout un ensemble de repères pratiques destinés à l'intégration et à la formation des Apprentis selon les normes d'une pédagogie participative. Repères consignés dans un copieux "Abécédaire" , auxquels viendront s'ajouter d'autres éléments. Concrets (rôle et fonctions diverses du Second Surveillant tant en Loge qu'à l'extérieur, planches, ...). Par la forme en offrant - en complémentarité avec les textes écrits - des sons et des images accessibles sur un site internet dédié.