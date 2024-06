La Virya - Yoga des Valeurs - Pour faire le lien entre la plénitude spirituelle et l'exigence de la vie quotidienne

La Virya, nouvelle pratique corporelle, aisément accessible, permet à tout un chacun de faire le lien entre la plénitude spirituelle et l'exigence de la vie quotidienne. Décrite et expliquée dans cet ouvrage, cette gestuelle sacrée, véritable calligraphie du réalignement physique, émotionnel et spirituel, fait du corps physique le lieu d'une reconquête spirituelle de soi. Pour la première fois, cette discipline de l'âme permet au corps en mouvement d'être disponible à douze énergies fondamentales, véritables racines de l'âme, et de les incorporer. La Virya propose donc un itinéraire original d'éveil passant par la reconnaissance et la pratique de ces douze valeurs essentielles : Courage, Honnêteté, Tolérance, Justice, Tempérance, Obéissance, Persévérance, Simplicité, Humilité, Patience, Confiance et Compassion. Les gestuelles adaptées, que le corps dessine dans l'espace, associées à des mantras et des musiques spécifiques font des valeurs des outils puissants de reconnexion à notre intériorité et facilitent l'émergence du meilleur de nous-mêmes.