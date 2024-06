Le pouvoir des ombres Tome 1 - Au-delà de la porte

Une porte. Une simple porte me sépare du monde extérieur. Un obstacle infranchissable. Car de l'autre côté, il y a ces choses qui me terrorisent et que je suis la seule à voir. Des fantômes. Des esprits. Des emmerdeurs de la pire espèce. Appelez-les comme vous voulez. Heureusement, aucun ne s'est encore montré violent envers moi. Enfin, jusqu'à maintenant.