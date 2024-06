Sopor, n. m Emprunté du latin. Sommeil lourd et pesant, dont il est difficile de tirer les malades. Elle se met à marcher. C'est inhabituel. Tout le soir. Toute la nuit. Tout le lendemain jusqu'à ce qu'elle décide de faire une halte. Mais son propre corps en a décidé autrement : il refuse catégoriquement de s'arrêter et la pousse à avancer quelles qu'en soient les conséquences. Sopors redonne la parole à celles et ceux qui ne peuvent plus la prendre dans ce road-movie psychologique explorant le thème de la réconciliation avec soi-même et les autres.