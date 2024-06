Béchamp ou Pasteur ? Un chapitre perdu dans l'histoire de la biologie

Après une préface précieuse sur un sujet souvent complexe, c'est celui d'Ethel Douglas Hume, " Béchamp ou Pasteur ? ", qui apporte le principal ensemble de preuves. Ce livre couvre les principaux points de désaccord entre les deux scientifiques, de manière suffisamment approfondie pour satisfaire à n'importe quel degré d'examen scientifique ou historique. D'autre part, il contient, lorsque c'est possible, des références détaillées aux sources et aux preuves citées. Pratiquement aucune affirmation du livre de Mme Hume est restée non documentée - le lecteur désireux d'accéder à davantage de documents peut consulter les sources originales.