TDA/H chez les ados - La Boîte à outils

Votre ado a un TDA/H ? Alors ce livre est pour vous ! Quels sont les symptômes du TDA/H chez l'adolescent et ses conséquences pendant cette période de vie ? Quels sont les risques de la médication pour ces jeunes en quête d'expériences nouvelles ? D'où proviennent les difficultés rencontrées au quotidien ? Ces questions, fréquemment soulevées, trouveront réponse dans ce petit guide sympathique, qui aborde notamment : l'implication et le rôle du parent ; le développement d'une bonne relation avec son ado ; la communication dans la famille ; les différents moyens pour limiter le temps passé devant les écrans ; les façons de motiver son ado ; les stratégies pour gérer les émotions ; le travail d'équipe entre le parent et les enseignants de l'école secondaire. Ponctuée de cas vécus, cette nouvelle édition stimulante et remplie de judicieux conseils ayant fait leurs preuves, enrichie d'une liste de ressources sera à coup sûr une aide précieuse pour les parents... et les adolescents !