La panthère qui avait mauvais caractère

Mystère est une panthère qui vit dans la forêt amazonienne. Mystère est sensible, intelligente et sportive. Mais elle a surtout... très mauvais caractère. Ses amis Kiki le saïmiri et Andréa le puma en ont assez : Mystère doit changer. Mais les changements, ça prend du temps. Une plongée au coeur des émotions avec des techniques pour apprivoiser sa colère. Une héroïne à laquelle on s'identifie : elle évolue et apprend à reconnaître ses erreurs. Cet ouvrage a été relu par une psychologue. Après le succès de la trilogie de la savane aux 90 000 exemplaires vendus (" Le lion qui avait perdu sa queue ", " Le castor qui rêvait d'avoir un ami ", " L'hippopotame qui avait un gros popotin "), le duo Papa Chouch-Yannick Vicente est de retour avec un tout nouvel univers de héros attachants.