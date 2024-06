Du gras pour maigrir ? Stoppez le sucre ! Epigénétique & Nutrition

Lutter contre le temps en préservant une forme et un corps toniques est un défi de taille pour beaucoup d'entre nous. Même si la nature nous a dotés d'un capital santé favorable, le plus grand obstacle est aujourd'hui notre environnement. Notre corps est en constante adaptation et notre génétique se voit quelque peu modifiée. Mais nous pouvons contrebalancer une hérédité défaillante ou tout simplement ne pas dégrader notre nature par une approche nutritionnelle et des comportements vertueux. Avec ce troisième volume, Sandra Rovelon fait une mise au point sur un mode alimentaire plus adapté à notre nature propre et à notre environnement. Elle présente également sa méthode à haute valeur lipidique ajoutée. Du gras pour maigrir, dites enfin stop au sucre !