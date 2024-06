¡En ruta! Vocabulaire espagnol en fiches. A1 vers A2

Ouvrage à la portée de tous, ¡En ruta ! permet d'acquérir, de réviser ou d'approfondir son vocabulaire espagnol en 24 chapitres thématiques en fonction de ses besoins. Donnant des clés pour mieux construire ses phrases, il permet également de progresser à son rythme et ainsi, d'être plus à l'aise pour communiquer dans les situations de la vie de tous les jours. Au programme : · 73 exercices variés et de niveaux différents ; · 2 fiches dédiées à des mises en situation (restaurant, urgences, hôtel...) ; · 2 jeux de pistes avec 8 énigmes à résoudre ; · 1 bilan final sous forme de quiz ; · 1 tableau de conjugaison ; · des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site Ellipses. Le plus : Petits focus lexicaux, grammaticaux et culturels, pour en savoir plus...