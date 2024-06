Répondre ensemble aux défis de l'insertion

Les formes de vulnérabilité vis-à-vis de l'emploi sont nombreuses. Handicap, maladie, vie à la rue, grande précarité, prostitution, exil forcé, maltraitances, sortie de détention... Pour répondre à cet enjeu sociétal, l'Etat tente et finance des expérimentations, les associations se plient en quatre, des entreprises bousculent leurs préjugés et s'engagent à "inclure", certains citoyens offrent de leur temps libre. Tout cela ne suffit pas. La coopération est peu efficiente, les accompagnements ne sont pas personnalisés, les chiffres stagnent pour les demandeurs d'emploi les plus exclus et - au-delà des chiffres - des personnes souffrent. UP for Humanness choisit d'associer l'action sociale de terrain à une réflexion globale. Elle a créé en 2020 un parcours d'insertion, UP Emploi, ouvert à tous et gratuit, dont elle expose dans ce livre les fondements et les impacts. Parallèlement, le think-tank a réuni des analyses et témoignages de demandeurs d'emploi en situation de fragilité, d'acteurs de l'insertion et d'entreprises, et il leur a donné l'occasion de confronter leurs expériences lors d'une journée de recherche. Inspirée par son action de terrain, une enquête et une journée de recherche, UP for Humanness présente dans cet ouvrage des propositions pratiques pour offrir une réponse globale et collective au défi de l'insertion des plus exclus.