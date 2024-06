L'organisation des groupements professionnels. 88

A l'heure où les syndicats sont au coeur des débats politiques, sociaux et économiques, la présente thèse propose un regard inédit sur le fonctionnement des organisations professionnelles de salariés, d'employeurs ainsi que des unions, fédérations et confédérations. Au croisement du droit du travail, du doit des associations et du droit civil, cette recherche propose de comprendre les logiques d'organisation interne des groupements professionnels afin de mettre en oeuvre la finalité pour laquelle ils se constituent : la défense des travailleurs. Un temps délaissé, aujourd'hui renouvelée, la force syndicale se révèle toujours indispensable à l'expression des intérêts des travailleurs. Points forts - Une étude inédite des syndicats, indispensables à l'expression des intérêts des travailleurs. - Directeur de thèse : Gilles Auzero