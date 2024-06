Jean-Henri Fabre. L'Homère des insectes

Le 21 décembre 2023 était célébré le bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre. Cet Aveyronnais, originaire de Saint-Léons, fut l'un des plus grands naturalistes de son temps et très certainement le père de l'entomologie moderne. Dans cette biographie qui lui est consacrée, le lecteur découvrira un homme aux multiples talents, aussi bien doué pour l'écriture que pour la peinture, et un véritable génie qui apprit pratiquement sans l'aide de personne le grec ancien, les mathématiques, la physique, la chimie et, bien entendu, les sciences naturelles, étant devenu un éminent spécialiste dans les domaines de la zoologie et de la botanique. Mais ce véritable phénomène, au bon sens paysan vraisemblablement hérité de ses grands-parents paternels, fit toujours preuve d'une grande humilité. Fuyant les réceptions et les honneurs, ce n'est que sur le tard - pratiquement à la fin de sa vie - que son oeuvre monumentale sur les insectes et leur comportement fut enfin reconnue. Avant cela, on ne peut pas dire que la vie fut tendre avec lui. Ayant manqué d'argent presque tout au long de son existence, il eut, en outre, à faire face au décès de deux de ses fils, leur disparition lui ayant laissé dans le coeur des blessures qui jamais ne se refermèrent. Tout au long du présent ouvrage sont rappelés quelques souvenirs de Jean-Henri Fabre, soit autant d'anecdotes qui nous rendent le personnage encore plus attachant...