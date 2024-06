Au coeur des guérisons miraculeuses et de leurs secrets

Tout le monde connaît les miracles de Lourdes. Beaucoup moins les incroyables guérisons opérées par les Saints de leur vivant. Elles sont pourtant propres à nous émerveiller. Cet ouvrage, fruit de nombreuses recherches, nous en rapporte près de deux cents, depuis les temps anciens jusqu'à l'époque contemporaine ? : des récits captivants, émouvants, extraordinaires... et qui posent bien des questions. C'est à ces questions que nous nous sommes également efforcés de répondre ? : d'où vient le don de guérison ?? Qui guérit ou ne guérit pas ?? Quels sont les mécanismes secrets des miracles ?? Les réponses, ce sont les Saints eux-mêmes qui nous les donnent, non pas en théorie, mais dans le vécu de leurs oeuvres éclatantes. A leur suite, nous entrons au coeur du mystère, à la découverte d'une dimension à la fois invisible et pleinement présente.