Le régime juridique des cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905). 41 Contribution à l'étude du néo-gallicanisme

Si les Cultes reconnus ont fait l'objet de travaux approfondis de la part des juristes historiens, le régime juridique de ce fourmillement de religiosité marginale, que constitue la sphère non reconnue, restait un angle mort de l'histoire du droit. Or, cette méconnaissance du traitement réservé à ces religions nouvelles ou étrangères à l'histoire française, a eu pour conséquence de maintenir une vision lacunaire - parce que surdéterminée par la connaissance véritable de la seule situation des Eglises concordataires - de l'identité réelle du régime des Cultes et partant de l'histoire de la liberté religieuse dans la France concordataire. En ce sens, la présente thèse comble un vide et invite à une relecture par les marges. Points forts - Une étude historique inédite sur le régime juridique des Cultes reconnus - Directeur de thèse : Patrice Rolland