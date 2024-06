Gestion collaborative de projets avec Teams et Microsoft 365. Méthodologie et bonnes pratiques

Ce livre a pour vocation de présenter une méthodologie de gestion de projet simple, collaborative et facilement utilisable par des débutants ou des professionnels qui ne sont pas des experts du management de projet et ce grâce à Teams et aux applications Microsoft 365. Il s'adresse donc à l'ensemble des professionnels et utilisateurs de Microsoft 365 susceptibles de gérer des projets de tous types dans le cadre de leurs activités. Dans une première partie, après une présentation des fondamentaux de la gestion de projet (définition, mode projet, méthodologies classiques et agiles, etc.), le livre présente une nouvelle approche centrée sur une gestion collaborative des projets donnant une place importante aux équipes, au management visuel grâce à la méthode Kanban et aux outils numériques au travers de Microsoft 365. Une présentation d'ensemble de Microsoft 365 est d'ailleurs proposée avant une étude plus détaillée des principes de fonctionnement de Teams dans le cadre d'une gestion collaborative des projets. La seconde partie du livre est alors consacrée à la mise en oeuvre de la méthodologie en suivant les principales activités : Démarrer, Planifier, Exécuter, Surveiller, Maîtriser et enfin Clôturer. Par-delà les aspects méthodologiques, une part importante est accordée à l'utilisation de Teams et des outils Microsoft 365 associés : Tasks par Planificateur, Lists, etc. Enfin, la dernière partie aborde l'animation d'une équipe projet afin de perfectionner sa pratique de la gestion collaborative de projet tant du point de vue méthodologique que de l'utilisation de Microsoft 365.