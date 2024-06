Selenium. Maîtrisez vos tests fonctionnels avec Python

Dans un monde numérique où la qualité logicielle est cruciale, les tests garantissent la robustesse et la fiabilité des applications. Ce livre, richement illustré de cas pratiques, est le guide pensé pour les développeurs pour apprendre à écrire et automatiser des tests fonctionnels avec Selenium, le framework Python incontournable en la matière. Le livre commence par présenter l'importance des tests et en propose une typologie détaillée pour mieux appréhender les différentes techniques à mettre en oeuvre. Il offre également des rappels technologiques indispensables sur la structure d'une application web et sur les bases du langage Python. Vous plongez ensuite dans le monde des tests unitaires en Python en explorant les assertions, les expressions régulières et les différentes bibliothèques disponibles, avec un focus sur l'utilisation de Pytest pour une meilleure gestion des tests. Les premières étapes avec Selenium depuis son installation jusqu'à la mise en place des scénarios de tests et à leur exécution sont ensuite détaillées avant de découvrir comment, avec le framework, simuler le comportement des applications dans un navigateur et comment récupérer un élément d'une page HTML. Vous étudiez ensuite le comportement de l'application web en fonction des actions des utilisateurs et la capture de données (Data Capture) qui permet de récupérer et d'extraire des données d'une page web pour vérifier et valider le contenu affiché. Les Waits, mécanismes utilisés pour gérer le temps d'attente des interactions avec les éléments d'une page web pendant l'exécution des tests, sont également présentés. Ce livre vous propose également d'appréhender les meilleures pratiques de conception de pages avec Page Object Model et de découvrir comment exécuter vos tests sur plusieurs navigateurs simultanément grâce à Selenium Grid. En fin de lecture, des chapitres optionnels vous conduisent vers des notions plus avancées liées aux tests de données (Data Driven Test).