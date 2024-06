C++. Des fondamentaux du langage aux applications (4e édition), 4e édition

Ce livre s'adresse à tout développeur désireux d'apprendre le langage C++, dans le cadre de ses études ou pour consolider son expérience professionnelle. Le premier chapitre présente les bases de la syntaxe du langage ainsi que l'organisation des programmes. Le chapitre suivant est une transition vers C++, il explique les notions clés pour créer ses premières applications : structures, pointeurs, bibliothèques standards... Le troisième chapitre détaille la programmation orientée objet et les mécanismes spécifiques au langage (héritage, modèles de classes...). Vient ensuite l'étude de la STL (Standard Template Library), présentée à travers ses mécanismes les plus importants : les chaînes, les structures de données et les parcours de collection. Les évolutions du C++ moderne telles que les lambda-expressions, les smart-pointers et l'inférence de type sont également étudiées en préalable à la bibliothèque boost. Un chapitre ouvre C++ sur ses univers, tels que l'environnement managé .NET C++ CLI et les applications Win32. Comme illustration des capacités de C++ à créer tout type d'applications, l'auteur propose un exemple complet de tableur graphique, un interprète du langage tiny-Lisp, un programme de compression de fichiers ou encore un réseau de neurones appliqué à un démonstrateur de calculs. L'ouvrage se termine par un chapitre appliquant des algorithmes essentiels en C++ traitant de la reconnaissance de motifs, la recherche dans un graphe et de compression de données. Le code source des exemples du livre est disponible en téléchargement sur www.editions-eni.fr. Les exemples sont réalisés avec Visual Studio Community Edition sous Windows et avec Eclipse sous Linux Ubuntu.