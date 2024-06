La marque du loup. L'empreinte de la magie, T1

Les loups sont à mes trousses. Je n'étais qu'une fille comme les autres, une serveuse dans le bar d'une petite ville. Je n'avais aucune idée que la magie existait, jusqu'au jour où j'ai rencontré un loup-garou et que je l'ai renversé avec ma voiture. Pour ma défense, il essayait de me tuer et j'étais à court de gaz lacrymo. A présent, me voilà pourchassée par une secte de loups dissidents et le seul qui peut me protéger, c'est Jaxson Laurent, l'Alpha de Chicago. Il me soupçonne d'être spéciale et a du mal à me quitter des yeux. Entre nous, la tension est palpable. Le problème ? C'est l'ennemi juré de ma famille. Alors que le danger rôde à chaque coin de rue, je vais devoir apprendre à maîtriser ma magie et tenir bon, si je ne veux pas mourir avant la nouvelle lune. #UrbanFantasy #EnemiestoLovers #Loup-Garou #Alpha