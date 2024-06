L'appel de la meute. Merci Lanard, T3

Déterrer le passé enfoui ne laisse jamais indemne... Merci Lanard a enfin fait la paix avec son passé. Aujourd'hui, elle ne prétend qu'à un avenir simple fait de meurtres et de larcins, tout en protégeant le coeur de sa ville. Mais quand Rafe reçoit un appel au secours de son ancienne meute en Ecosse, elle n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. Ensemble, ils vont tenter de renouer avec le passé qu'il a laissé derrière lui dix-huit ans plus tôt. Alors qu'elle est occupée à découvrir la vérité derrière une série de corps mutilés, Rafe tente de s'attirer les bonnes grâces de la meute. Merci découvre alors le puissant Primo que son compagnon a autrefois été... la faisant douter de sa place dans sa vie. Tandis qu'ils travaillent ensemble pour déterrer le passé douloureux de la meute, Merci va découvrir la vérité sur les monstres qui l'entourent et le pouvoir que détient le grand amour. #UrbanFantasy #Enquête #Magie #HéroïneBadass