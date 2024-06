La perfection sinon rien

Dans son monde à elle, tout déraille. Lui rêve d'ordre et de perfection. Et si l'équilibre se cachait derrière la porte d'à côté ? Zoé a toujours su que, si quelque chose pouvait mal tourner, ce serait pour sa pomme. Alors, quand elle perd son emploi pour une raison absurde et que sa vie commence à partir en vrille, elle n'espère pas de miracle. Elle ne s'attend en tout cas pas à recevoir de l'aide de son crétin de voisin bruyant, mais bon, elle n'a rien à perdre en acceptant l'arrangement qu'il lui propose. Après tout, elle est à court d'options. Pourtant, avec sa chance habituelle, elle aurait dû se douter que tout ne se passerait pas comme prévu. Comme presque tous les Bradford, Trevor est un homme simple avec un faible pour la bonne bouffe et une idée très précise de la compagne idéale. Lorsqu'il réalise, à son grand désarroi, que sa voisine mal fagotée commence à hanter ses pensées, il décide qu'il est temps de la sortir de son esprit. Elle restera dans sa vie, mais seulement jusqu'à ce qu'il trouve la femme parfaite. #RomanceContemporaine #Voisins #EnemiestoLovers