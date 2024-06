Qui sont ces cavaliers masqués et armés jusqu'aux dents qui, en cet automne 1799, s'attaquent aux diligences ? qui dérobent l'argent du gouvernement, mais prennent grand soin d'épargner celui des particuliers ? se réunissent à la nuit tombée, en de vieux monastères, pour réaliser leurs transferts de fonds ? Ce sont les compagnons de Jéhu, une organisation royaliste poursuit le combat contre-révolutionnaire en s'emparant richesses du Directoire afin de financer l'armée de Georges Cadoudal, le dernier chef chouan. Mais tout juste revenu d'Egypte le général Bonaparte n'entend as les laisser faire. Il charge donc son aide de camp Roland e Montrevel, alias Roland, de mettre fin aux agissements de ces hors-la-loi. Mais ce qu'ignore Roland, c'est que Charles de Saint-Hermine, alias Morgan, le chef des compagnons de Jéhu, n'est autre que l'amant de sa soeur Amélie... Mystères, mots de passe, duels, chevauchées, batailles, actions heroiques, amours Impossibles, avec Les Compagnons de Jéhu, Alexandre Dumas nous offre ce qu'il sait faire de mieux : ra- conter l'histoire de France par le biais de la fiction. Des débuts du Consulat à la fameuse bataille de Marengo en passant par le coup d'Etat du 18 Brumaire, c'est tout un pan parfois méconnu de l'épopée napoléonienne que le père des Trots Mousquetaires fait iCl revivre. Un fabuleux roman d'aventures à mettre entre toutes les mains, même les plus jeunes.