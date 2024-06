Java Spring. Le socle technique des applications Jakarta EE, 5e édition

Ce livre apporte les éléments clés pour se repérer dans les différentes technologies utilisées dans les projets basés sur Spring. Il prend en compte les différences de configuration liées aux versions de Spring (en version 6.1 au moment de l'écriture) et se base sur des exemples concrets d'utilisation. Il permet au lecteur d'être très rapidement autonome sur un projet d'entreprise qui utilise Spring, que ce soit au début d'un nouveau projet ou pour maintenir un projet existant : compréhension du noyau, accès aux données, maîtrise de la couche web. Des connaissances sur le développement Java et notamment le développement d'applications web sont un prérequis indispensable pour tirer le meilleur parti possible du livre. L'auteur présente tout d'abord les éléments simples et courants de Spring (la configuration, les contextes, les librairies tiers) et explique ensuite certains aspects plus complexes que l'on rencontre souvent dans les projets (Ressources, Bindeurs, Validateurs, Convertisseurs et Tests). La programmation par aspects est expérimentée, les applications web Spring MVC et les Web Services sont détaillés avec les tests unitaires associés. L'auteur présente les nouveautés Spring Boot, Kotlin avec Angular, les applications orientées messages et Spring Batch, une introduction à Reactor et WebFlux et une description de la partie Spring d'un projet généré à partir de JHipster afin d'illustrer une mise en oeuvre très actuelle ainsi qu'une présentation de l'utilisation de GraphQL avec Spring. Tout au long des chapitres, l'auteur s'appuie sur des exemples fonctionnels afin de permettre l'expérimentation au plus tôt par le lecteur. Dans ce but, des éléments sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.