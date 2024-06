Oauth 2 et OpenID Connect. Sécurisez vos applications .Net avec IdentityServer

Ce livre s'adresse aux équipes de développement .Net qui désirent comprendre le fonctionnement des technologies OAuth 2 et Open ID Connect appliquées à l'écosystème .Net pour sécuriser leurs applications. A travers une exploration détaillée d'ASP.NET 7 et de Identity Server 6, l'auteur vous propose ainsi de découvrir comment créer et consommer un serveur d'authentification mettant en oeuvre un Single Sign-On (SSO) robuste. Après avoir étudié les subtilités du Single Sign-On et compris son rôle central en tant que noeud principal de gestion des droits d'accès, vous êtes accompagné dans la création d'une application MVC, tout en explorant la configuration précise d'ASP.NET Identity et son intégration fluide avec Entity Framework. L'auteur étudie ensuite les détails complexes des cookies et vous apprend à les configurer en conformité avec les normes du RGPD, avant de présenter l'interface au travers de la mise en place de pages de connexion, la création de comptes et la gestion avancée des sessions utilisateur. La suite du livre aborde l'authentification via des fournisseurs externes, la génération et la consommation de JSON Web Tokens (JWT), ainsi que la mise en oeuvre complète d'Identity Server avec les protocoles d'authentification tels qu'OAuth 2, OpenID Connect, tout en maîtrisant les flux d'authentification correspondants. Vous apprenez à protéger efficacement vos API web et applications web, y compris celles développées avec Blazor, et explorez des concepts tels que la Multi Factor Authentication (MFA) et le Backend For Frontend (BFF) Framework.