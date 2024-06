Mon incroyable agenda. Edition 2024-2025

Un agenda spécifiquement conçu pour les élèves de primaire ! Un agenda pédagogique... - 1 double-page pour chaque mois : le calendrier du mois avec un petit questionnaire associé, une activité ludique sur le thème du mois et une rubrique " Le savais-tu ? " sur les grandes dates et saisons de l'année. - 1 double page pour chaque semaine : un repérage sur l'année grâce à la frise des mois, tous les jours de la semaine présentés avec la date en écriture cursive, le week-end bien différencié de la semaine. - Des outils de référence pour l'élève : le calendrier de l'année avec les vacances scolaires, des conseils pour bien écrire, les tables de multiplication, les cartes de France, d'Europe et du monde... . et ludique ! - 1 jeu ou une activité ludique par semaine, pour réactiver les connaissances de l'élève dans différentes disciplines (français, mathématiques, découverte du monde...). - De nombreuses illustrations sur des thématiques variées (les saisons, les vacances scolaires, les jours fériés, etc.). - Un dossier " top secret " et des pages d'autocollants pour personnaliser l'agenda. Les + de cette nouvelle édition : - De nouveaux textes et jeux conçus par deux enseignantes de cycles 2 et 3 autour de thèmes d'actualité (les jeux paralympiques, le harcèlement scolaire, la protection de l'environnement...) mais aussi des fêtes et des saisons. - Des nouvelles illustrations drôles et colorées, avec 4 petits personnages qui accompagnent l'élève au fil des pages et des scènes de la vie quotidienne pour toute l'année. Et toujours les mêmes choix pour notre agenda ludo-pédagogique : - Un agenda facile à manipuler pour l'élève : un format petit cahier (18, 5 x 24 cm), un lignage Seyès adapté (2, 5 mm) et une ouverture bien à plat pour que l'élève puisse écrire dans des conditions optimales. - Un agenda facile à utiliser pour l'élève : un meilleur repérage dans le temps grâce à des indications temporelles claires et explicites sur la semaine, le mois et l'année. Les autrices Cindy Chauvin et Lucile Saison sont enseignantes dans l'académie de Paris. Elles travaillent ensemble au sein de la même école depuis 5 ans en cycles 2 et 3. Elles mettent en place une pédagogie différenciée au sein de leurs deux classes et collaborent autour de projets communs.