L'éclair procure une clarté sporadique et fulgurante dans la nuit. Ces "éclairs éthiques" ambitionnent ainsi de donner quelque rais de lumière dans un contexte largement marqué par l'opacité du doute et de l'anxiété. Comment agir dans notre monde où sévissent tant d'inégalités et sur lequel pèsent tant de menaces ? Agir peut-il encore servir et, à le supposer, comment l'orienter vers le bien ? Les textes rassemblés ici sont pour beaucoup des écrits d'occasion, supports de contributions à des colloques ou à d'autres exercices académiques (leçon probatoire, leçon inaugurale). Leur thématique apparaît aussi fragmentée que les éclairs zébrant le ciel de manière fugitive. Pourtant, de même que la pluralité des éclairs se résume au phénomène unique d'une foudre expressive d'une même source d'énergie, ces différents moments de pensée procèdent d'une perspective unifiée et plaident pour une commune espérance.