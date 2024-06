Les soupirs d'un rescapé

C'est un recueil de poèmes qui plongent le lecteur dans un voyage intérieur profondément personnel. Dans un premier temps, l'auteur Moussa MARA, marqué par un accident traumatisant, révèle sa vision de la résilience, de l'amour et du courage. Dans la seconde partie, il y exprime sa révolte face à l'injustice et aux réalités étouffantes de la société. Il sort de sa léthargie pour donner une voix aux émotions et aux aspirations de tous ceux qui cherchent un monde plus juste et harmonieux. A travers ses mots empreints d'amour, de gratitude et d'optimisme, l'auteur transmet un message puissant de responsabilité. Il invite chaque lecteur à embrasser la vie avec passion, à cultiver la force intérieure et à trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres.