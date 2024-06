Deux millénaires après l'apocalypse, la Terre abrite la civilisation d'Eclosia sous un dôme protecteur. La vie quotidienne est dirigée par les scientifiques, grâce au système Oraculum, qui prédit le futur de chaque individu en analysant son ADN. Tor Andersson, héritier d'une lignée de créateurs de la cité et fils d'un éminent scientifique, voit son destin tout tracé : il sera spécialiste de l'Ancien Monde et il est promis à son amie d'enfance, Sam Taveira. Une mission exploratoire au-delà du dôme bouleverse la vie ordonnée de Tor. La découverte d'un livre le trouble profondément. En effet, sur une page, il voit son portrait dans lequel il pose à côté d'un inconnu. L'arrivée de Paw November, qui ressemble étrangement à l'homme de l'illustration, crée une romance inattendue, qui va remettre en question les certitudes de Tor. Traqués, Paw et lui plongent dans un monde où la vérité est aussi complexe que les mystères d'Eclosia. Entre amour et allégeance au système Oraculum, Tor devra trouver son propre chemin.