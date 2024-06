Le don du mensonge

"Cette nouvelle aventure du commissaire est aussi addictive que les précédentes". PUBLIC Alors que Venise sort de la pandémie du Covid, une amie d'enfance du commissaire Brunetti le sollicite d'urgence. Elle soupçonne son gendre d'être mêlé à des affaires sordides, mettant ainsi en danger toute sa famille. Aidé de la signorina Elettra et de la fidèle Claudia Griffoni, Brunetti mène l'enquête dans les milieux mafieux de la ville. Au risque de désobéir à sa hiérarchie, il va faire éclater au grand jour une vérité terrible... Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann