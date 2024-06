L’héritage maudit de Ouessant

Maurice Moreau et Esther, son épouse, meurent sans descendance. Le notaire chargé de la succession fait appel à deux généalogistes successoraux pour retrouver d'éventuels héritiers. Le jeu en vaut la chandelle. Maurice Moreau, critique d'art et collectionneur averti, était richissime. L'enquête d'Hippolyte Debieste et de Lalo Jimenez va conduire ces deux professionnels à Molène et Ouessant d'où était originaire le mécène. Ils sont plusieurs petits-cousins à prétendre recevoir cette manne. Evidemment, s'ils étaient moins nombreux, la part de chacun serait plus conséquente... Hériter n'est pas toujours une promenade de santé...