Le sang des loups Tome 1 : Le sacrifice de l'alpha

Elena déteste l'Alaska. Elle a d'ailleurs fui l'Etat le plus reculé des Etats-Unis il y a des années, et en particulier Turner, la ville qui l'a vue grandir. Mais à la suite d'une faute professionnelle qui lui a coûté son travail ainsi que sa vie bien rangée à Seattle, elle est contrainte d'y retourner. Renouer avec son passé s'annonce bien plus compliqué que ce qu'elle s'était imaginé, d'autant que Turner n'a pas oublié la fille d'un des pires monstres qu'ait connu le pays, et que les morts suspectes s'accumulent peu après son arrivée. Cependant, sa rencontre avec Savage Davidson, cet étranger mystérieux fraîchement débarqué en ville, au regard aussi envoûtant que dangereux, risque de bouleverser son existence. L'attirance est immédiate, brutale. Quand le hurlement du loup surgit dans la nuit glaciale, il est peut-être déjà trop tard... Tome 1 d'une duologie. Réservé à un public averti. Cette romance contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.