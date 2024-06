Kit a peur de l'eau Album 3 Kit et Siam CP. Edition 2024

Nouvelle édition 2024, 100% déchiffrable et sans mot-outil. L'édition 2023 est toujours disponible. Le troisième album de la méthode de lecture Kit et Siam, dédié à la période 3. Synopsis : Kit et Siam vont à la piscine avec toute la classe. Mais pourquoi Kit refuse-t-il d'entrer dans l'eau ?