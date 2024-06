Les Dinosaures racontés aux enfants

Pourquoi les dinosaures nous fascinent-ils ? Paysages révolus, animaux aux tailles inimaginables, disparition soudaine... tant de mystères font de ces créatures de véritables stars de cinéma. Partez en voyage dans le passé et découvrez à quoi ressemblait notre planète Terre à l'époque de l'apparition des dinosaures. Rencontrez le sympathique plaetosaurus, mais aussi les fameux diplodocus et tricératops, sans oublier le célèbre tyrannosaure, véritable terreur sur pattes ! Apprenez en plus sur les différents comportements des dinosaures : de la naissance des bébés à la vie en famille, en passant parles techniques de séduction et la chasse en meute.