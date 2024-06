Cinq Avril - Tome 3 - La Reine blanche

En dépit de pistes encourageantes, Avril n'en sait guère plus sur ses origines mystérieuses, si ce n'est qu'Anne Boleyn n'est finalement pas sa mère même si c'est bien elle qui l'a déposé bébé au Clos Lucé. En revanche, la future Reine d'Angleterre lui fait d'étonnantes révélations : Léonard de Vinci connaissait l'existence d'Avril avant son arrivée à Ambroise, Michelle de Saubonne connaît sa véritable identité et plus encore, Léonard aurait lui-même peint le portrait de sa véritable mère ! Ni une, ni deux, notre intrépide aventurier décide de revenir en France pour tirer tout ça au clair !