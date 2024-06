Papa est une " novella ", à mi-chemin entre le conte et le récit narratif, mais aussi entre la nouvelle et le roman. Sa particularité est sa forme poétique et l'évolution progressive de la réflexion du narrateur qui entre, en écrivant, dans le monde de la conscience adulte, sous la pression d'événements politiques dramatiques (en l'occurrence la défaite du Japon) qui sont intériorisés et transfigurés par sa sensibilité enfantine.